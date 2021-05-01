Ramazan davulcuları bahşişlerini toplamaya başladı

Davul ve zurna eşliğinde bahşişlerini toplayan Ramazan davulcuları, Covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamada olan vatandaşları da eğlendirdiler. Tedbirler kapsamında vatandaşlar ile temastan kaçınan ve bahşişlerini pencere ve balkonlardan atılmasıyla toplayan davulcular Ramazan'ın son gününe kadar bahşiş toplamaya devam edeceklerini belirttiler.





Ramazan davulcusu Emrah Akyol, "Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat ve huzur versin. Sahurda mahalle mahalle gezerek sahura uyandırdığımız vatandaşlarımızdan bugün itibari ile bahşiş toplamaya başladık. Apartmanların zillerine basıyoruz. Kısıtlama nedeniyle apartmanlara çıkmadan vatandaşlarımız bahşişlerimizi pencereden veya balkondan atıyor. Allah verenden de vermeyenden de razı olsun. Ramazanın son gününü kadar ilçemizde sokakları gezerek bahşişlerimizi toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.