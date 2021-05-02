2 kişiyi vuran muhtar kalp krizi geçirip öldü

AFYONKARAHİSAR'DA köpek saldırısı meselesinden çıkan kavgada iki kişiyi tüfekle vurarak yaralayan eski muhtar, olay yerinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyünde, Bayram A. ve Mehmet A., koyun sürülerini eski köy muhtarı Mesut Akhan'ın evinin önünde geçirdiği sırada, Akhan'ın köpeğinin saldırısına uğradı.

Buna kızan Bayram A. ve Mehmet A., ile Akhan arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Akhan evden aldığı tüfekle ikiliye ateş açtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mesut Akhan olay yerinde yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akhan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ