Haberler Afyonkarahisar Büyük zarar gün ağarınca ortaya çıktı! 80 bin metrekarelik alandaki hammaddelerin yandı

Büyük zarar gün ağarınca ortaya çıktı! 80 bin metrekarelik alandaki hammaddelerin yandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıkan ve 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeyi kül eden yangının neden olduğu yıkım, drone ile havadan görüntülendi.

İHA 04.05.2021, 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021, 11:11