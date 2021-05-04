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Büyük zarar gün ağarınca ortaya çıktı! 80 bin metrekarelik alandaki hammaddelerin yandı

’ın Çay ilçesindeki biyokütle yakıtlı enerji santralinde çıkan ve 80 bin metrekarelik alandaki hammaddeyi kül eden yangının neden olduğu yıkım, drone ile havadan görüntülendi.

Büyük zarar gün ağarınca ortaya çıktı! 80 bin metrekarelik alandaki hammaddelerin yandı
İHA

04.05.2021, 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021, 11:11

Yangın, dün Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle yakıtlı enerji santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan katı atıklardan, ağaç kökleri, mısır sapları, yanıcı bitkisel atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Hammaddelerinin bulunduğu açık hava deposunda çıkan yangında tesisin 3 numaralı sahasındaki yaklaşık 80 bin metrekarelik alanındaki ürünlerin tamamı kül oldu. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yanan alan ise drone ile havadan görüntülendi. Olay yerinden halan dumanların yükselmesi, facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

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