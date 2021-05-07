Plaka oyunuyla kamyonları tekrar trafiğe çıkartıyordu! Oyununu polis bozdu

Olay, Emirdağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken durumundan şüphelenerek kontrol edilen bir kamyon ile ilgili yapılan çalışmada, aynı renk, ancak farklı marka 2 kamyon üzerinde aynı plakanın takılı olduğunu tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırma ve Plaka Tanıma Sistemi geçişleri kontrolü neticesinde R.V. isimli şahsın kendisine ait kırmızı renkli kamyonları trafikten çekildiği için kullanamadığı, arkadaşına ait trafikte olan 06 plaka sayılı plakalı aynı renk ve modeldeki kamyonun plakalarının sahtesini kendi kamyonlarına takarak kullandığı tespit edildi.

R.V., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, resmi belgede sahtecilik sucundan adliye sevk edildi. Şüpheliye ayrıca ilgili trafik kanunu kapsamında toplamda 13 bin 374 TL trafik para cezası kesildi.