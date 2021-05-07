Haberler Afyonkarahisar TIR ile tehlikeli yolculuk! Yoldakilerin canını hiçe saydı

TIR ile tehlikeli yolculuk! Yoldakilerin canını hiçe saydı

Afyonkarahisar'da, taşınan yük nedeniyle dorsesi yan yatan TIR ile tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. TIR şoförünün tehlikeye aldırış etmeden seyir halinde olması, dikkat çekti.

07.05.2021, 17:02