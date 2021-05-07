  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar TIR ile tehlikeli yolculuk! Yoldakilerin canını hiçe saydı

ile tehlikeli yolculuk! Yoldakilerin canını hiçe saydı

'da, taşınan yük nedeniyle dorsesi yan yatan ile tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. TIR şoförünün tehlikeye aldırış etmeden seyir halinde olması, dikkat çekti.

07.05.2021, 17:02

Afyonkarahisar'dan İzmir yönüne seyir halindeki TIR'ın dorsesinin, taşınan yük nedeniyle yan yattığı görüldü. TIR şoförünün tehlikeye aldırış etmeden seyir halinde olması, dikkat çekti.

Yoldaki diğer sürücüler de TIR ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TIR ile tehlikeli yolculuk! Yoldakilerin canını hiçe saydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.