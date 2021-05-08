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Haberler Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor!

33 öğretim üyesi alıyor!

Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre 33 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor!

08.05.2021, 11:30

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ne göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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