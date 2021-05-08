Afyon'da kumar baskını! 14 kişiye 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi

Edinilen bilgilere göre, olay Cumhuriyet mahallesi Hüseyin Bayık caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneye gelen polis ekipleri iş yerinin arka camından baktıklarında içerde çok sayıda kişinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıklarını belirleyip adrese baskın düzenledi. Baskında 580 adet 106'lık deste halinde iskambil kağıdı, 16 adet 52'lik deste halinde iskambil kağıdı, içerisinde rakamlar yazılı 2 adet ajanda, 3 adet defter, skorların yazılı olduğu 3 adet yaz-boz ve 8 adet okey ıstakası ele geçirildi. İçeride bulunan ve kumar oynanmasına yer demin ettikleri öne sürülen H.O. (40), H.İ.T. (39), A.Ş. (47) ve Ö.D. (33) ile kumar oynayan 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslara ayrıca 'İl Umumu Hıfzısıhha Kanunu' ihlali kapsamında toplamda 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi.