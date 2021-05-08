Kaza, Fatih mahallesi Taş Ocakları yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlütcan P., (21) idaresindeki 03 BL 398 plakalı otomobil yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Eren Yel'e (9) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya yükselen çocuk olay yerinden yaklaşık 15 metre ileri savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri küçük çocuğu üniversite hastanesi kaldırdı. Yel'in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Afyonkarahisar'daki feci kaza saniye saniye görüntülendi

AİLE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan ve bölgeye gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, aile üyelerini çevredekileri güçlükle sakinleştirebildi. Kazada çocuğun saçlarının bir kısmının otomobilin ön camında kalması ise çarpmanın şiddetini adeta gözler önüne serdi

KÜÇÜK ÇOCUĞU METRELERCE YÜKSEĞE BÖYLE SAVRULDU

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde Yel'in yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen otomobilin çarpması ve küçük çocuğu metrelerce yükseğe savurması yer alıyor. Birkaç saniye içerisinde gerçekleşen feci olayda çocuğun yaklaşık 15 metre ileri savrulup düştüğü anlar ise kameranın açısına girmedi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.