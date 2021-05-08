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Haberler Afyonkarahisar Kamyoncuya 13 bin lira sahte plaka cezası

Kamyoncuya 13 bin lira sahte plaka cezası

Kamyoncuya 13 bin lira sahte plaka cezası

8.5.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde plakalarının sahte olduğu belirlenen 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devriye görevi yürütürken aynı renk ve farklı model 2 kamyona aynı plakanın takılı olduğunu tespit etti. Plaka Tanıma Sistemi'ndeki kontrollerde R.V.'nin trafikten çekildiği için kullanamadığı 2 kamyonuna, arkadaşına ait trafikte olan aynı renk kamyonun plakalarının sahtesini takarak kullandığı belirlendi. Ekipler, 13 bin 374 lira trafik cezası kestiği R.V.'yi ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına aldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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