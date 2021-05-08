Kamyoncuya 13 bin lira sahte plaka cezası

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde plakalarının sahte olduğu belirlenen 2 kamyonun sahibine 13 bin 374 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devriye görevi yürütürken aynı renk ve farklı model 2 kamyona aynı plakanın takılı olduğunu tespit etti. Plaka Tanıma Sistemi'ndeki kontrollerde R.V.'nin trafikten çekildiği için kullanamadığı 2 kamyonuna, arkadaşına ait trafikte olan aynı renk kamyonun plakalarının sahtesini takarak kullandığı belirlendi. Ekipler, 13 bin 374 lira trafik cezası kestiği R.V.'yi ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına aldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI