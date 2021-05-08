Traktör sürücüsü kendi evine daldı

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden Mahmut Yıldız (88), kendi evinin duvarına çarparak yaralandı. Kazada traktörün lastiklerinden biri evin duvarının içinde kalırken, olayda Yıldız yaralandı. Köylülerin haber vermesi ile 112 ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI