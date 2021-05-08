Üniversiteli Buse’nin hayatını zindana çevirdi! Platonik psikopat fotoğraflarla tehdit ediyor

Ben hiç tanımadığım alakamın olmadığı bir kişi yüzünden yıllardır kabusu yaşıyorum. Konuşup bırakmasını da istedim. Yine olmadı gittim polise şikayetçi oldum. Uzaklaştırma aldırdım. Mahkemeye çıktı serbest kaldı. Ben ölmek istemiyorum. Bu adam benim hayatımı zindan ediyor. Yalvarırım beni bu adamdan kurtarın" ifadelerini kullandı.

Memleketi Kütahya'da spor lisesinde okuyan Buse Dönmez henüz 15 yaşındayken hiç tanımadığı, bilmediği, ismini bile çok sonra öğrendiği kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Öyle ki bu takip aradan geçen 4 yıla rağmen ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Buse Afyon'da üniversite kazandı oraya gitti saplantılı adam orada da peşini bırakmadı. Defalarca cep telefonu numarası değiştirdi. Sosyal medya hesaplarını kapattı. Arkadaşlarıyla dışarı çıkamaz gezemez oldu. Polise gitti şikayetçi oldu, ama yine de peşini bırakmadı.

Saplantılı aşık Buse'ye hala kabusu yaşatıyor. Geçtiğimiz gün tüm hesaplarından defalarca engellemesine rağmen sahte hesaplar açıp ölümle tehdit edilmeye başlandı. İddiaya göre Platonik aşık Azad E. Buse Dönmez'e Özgecan Aslan ve Emine Bulut'un ölümüyle ilgili görseller atıp psikolojik tehditler ediyor.

"15 YAŞINDAN BERİ PEŞİMDE"

Yaşadığı bu kabus dolu yılları SABAH'a anlatan Buse Dönmez şunları söyledi. "Ben 15 yaşındayken okulun durağında görmüş. Evime kadar takip etmiş, ismimi öğrenmiş. Okulda katıldığım maçlara gelmiş, sosyal medya hesaplarımı öğrenmiş ve bana takmış kafayı. Kendisine ilk başlarda ne bir cevap ne bir umut ne de bir şeyler yaptım. Ama hiç peşimi bırakmadı. Nereye gittimse adım adım beni takip etti. Okulu kazandı Afyon'a gittim kurtuldum sandım oraya da geldi" dedi.

"DEFALARCA NUMARA DEĞİŞTİRDİM"

Onlarca kez cep telefonu numaramı değiştirdim. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Kullanıma açtığım an bir sürü sahte hesaplardan bana yazıyor. Sen benimsin benim kadınımsın diyor. Bana benim hayalim seninle evlenmek. Senden çocuk yapıp mutlu bir yuva kurmak diyor. Ben cevap vermeyince benim adıma fuhuş sayfası açıp numaramı yaydı. Çevremdeki akrabalarıma arkadaşlarıma, yanıma gelen erkek arkadaşlarıma tehditler savurdu. Kiminle görüştümse ertesi gün ona ulaşıp tehditler etti.