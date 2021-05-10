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Haberler Afyonkarahisar Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü

Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü

’da arazi anlaşmazlığı meselesinde çıkan kavgada baba, oğlunu öldüren şahsı aynı tabanca ile vurarak öldürdü. İki kişinin öldüğü kavgada bir kişi de yaralandı.

Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü
İHA

10.05.2021, 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021, 15:20

Olay, merkeze bağlı Bostanlı köyünde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesi yüzünden husumet olan Basri T., (43) ile Ural K., (30) Bostanlı-Doğanlar köy yolu üzerinde karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre, Basri T., yanında bulunan tabanca ile Ural K.'nın üzerine iki el ateş etti. Oğlunun kanlar içinde kaldığını gören Ural K.'nın babası Mustafa K., (56) ise Basri T.'ye sopa ile saldırıp darp ettikten sonra elindeki tabancaya alarak bu defa Basri T.'ye ateş açtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kasığından vurulan Basri T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, göğsünden vurulan Ural K. ile elinden yaralanan Mustafa K. ise ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ural K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan baba Mustafa K.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.



OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından Basri T.'nin cansız bedeni otopsi yapılması üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, hastanede tedavisi tamamlanan M.K., ile birlikte olaya karıştıkları öğrenilen A.K., (31), E.T., (40) ve A.K., (36) gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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