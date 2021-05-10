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Haberler Afyonkarahisar Çağrı merkeziyle firmaları dolandırdılar

Çağrı merkeziyle firmaları dolandırdılar

Çağrı merkeziyle firmaları dolandırdılar

10.5.2021

AFYONKARAHISAR'DA kurdukları web sitesi üzerinden firmaları internet arama motorlarında üst seviyelere çıkarma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda 11 kişi tutuklandı. Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren 'goldsirketler.net' isimli site çalışanlarınca dolandırıldıklarını beyan eden vatandaşların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda baskın yapılan adreslerde haklarında yakalama kararı bulunan 1'i suç örgütü lideri, 1'i örgüt lider yardımcısı ve 10'u çağrı merkezi çalışanı olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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