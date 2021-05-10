Dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının, polisteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden açılan sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

Sosyal medya platformunda sahte hesap açan 8 kişinin, "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle 15 kişiden 70 bin 564 lira aldığını tespit eden polis ekipleri, 8 Mayıs'ta, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sını yakalamıştı.