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Haberler Afyonkarahisar Dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

merkezli 3 ildeki operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
AA

10.05.2021, 17:32

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının, polisteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden açılan sahte hesaplarla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

Sosyal medya platformunda sahte hesap açan 8 kişinin, "bahis kuponu" kazandırma vaadiyle 15 kişiden 70 bin 564 lira aldığını tespit eden polis ekipleri, 8 Mayıs'ta, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sını yakalamıştı.

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