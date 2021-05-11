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’da ‘tam kapanma’ meyvesini verdi

29 Nisan'da başlayan tam kapanma yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. 'da da vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. haritasında 3 bin olan vaka sayıları kentte yaklaşık bin 600’lere kadar düştü.

Afyonkarahisar’da ‘tam kapanma’ meyvesini verdi
İHA

11.05.2021, 16:41

Kentte koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre azalışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 212,64 olarak gerçekleşti.

Bakanlığında açıkladığı bir önceki vaka sayısı ise yüz binde 417.1'idi. 1-7 Mayıs arasında açıklanan verilere göre kentte yaklaşık bin 600 vaka olduğu görülürken, bunlardan yaklaşık 80'ninin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Açıklanan vaka sayılarına göre tam kapanmanın etkisi gösterdiği ve vaka sayılarının yaklaşık 2 ay önceki seviyelere düştüğü de kaydedildi.



Koronairüs vakalarının düşmesini sevindirici bulan vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulduğu müddetçe virüsün üstesinden gelinebileceğini belirttiler.

Öte yandan, yaklaşık bin 600 olan korona virüs pozitif ya da temaslı kişilerin büyük çoğunluğun evlerinde karantina da oldukları da öğrenildi.

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