Arazi anlaşmazlığında iki ölü bir yaralı

AFYONKARAHİSAR'DA arazi başlayan anlaşmazlığından çıkan kavgada Mustafa Kandemir (56), oğlu Ural Kandemir'i (28) öldüren Basri Türköz'ü (42) aynı tabanca ile öldürdü. Olay, Bostanlı köyünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığından aralarında husumet olan Basri Türköz ile Ural Kandemir köy yolunda karşılaştı.

İkili arasında sözlü başla- karyan tartışma kavgaya dönüşünce, Basri Türköz tabancasıyla Ural Kandemir'e iki el ateş etti. Ural Kandemir'in babası Mustafa Kandemir ise Basri Türköz'ü sopa ile darp ettikten sonra elindeki tabancayı aldı ve Türköz'ü kendi silahıyla vurdu.

Olay yerine gelen ekipler kasığından vurulan Basri Türköz'ün öldüğünü belirlerken, göğsünden vurulan Ural Kandemir ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Mustafa Kandemir, ile olaya karıştıkları öğrenilen 3 kişi gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE