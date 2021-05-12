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Kavşak noktadaki ’da bayram öncesi karayolları boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı, ’nin kavşak noktası konumundaki kentlerinden ’da karayolları boş kaldı. Araç trafiğinden yaşanan azalmaya rağmen tedbirleri elden bırakmayan polis ekipleri ise kentin giriş ve çıkışlarından kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı.

Kavşak noktadaki Afyonkarahisar’da bayram öncesi karayolları boş kaldı
İHA

12.05.2021, 20:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 20:06

Ankara, Konya, Kütahya, Uşak, Isparta, Antalya, Denizli ve İzmir'in geçiş noktası olan Afyonkarahisar'daki karayolları önceki bayramlara nazaran adeta boş kaldı.

Korona tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan dolayı karayolunda önemli bir hareket gözlenmezken, önceki dönemlerde bayram tatili boyunca milyonlarca aracın geçtiği kentteki karayolunda araç trafiği gözlenmedi.

Araç trafiğinden yaşanan azalmaya rağmen tedbirleri elden bırakmayan polis ekipleri ise kentin giriş ve çıkışlarından kontrol noktaları oluşturarak uygulama yaptı. Yoldan geçen araçları durduran ekipler izin belgesi kontrolü yaptı. Durdurulan bir çok aracın ise kent içerisinde çalışma izni olan kişiler olduğu öğrenilirken, gerekli izni olmayan ve kurallara uymayan sürücüler hakkında ise tutanak tutulduğu bildirildi.

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