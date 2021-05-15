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Haberler Afyonkarahisar Namaz sonrası atlarına binip İsrail’i protesto ettiler

Namaz sonrası atlarına binip ’i protesto ettiler

’ın ilçesinde üyeleri öğle namazı sonrası atlarına binerek ’in, ’e gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Namaz sonrası atlarına binip İsrail’i protesto ettiler
İHA

15.05.2021, 17:09

Döğer beldesinde bir araya gelen kulüp üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail zulmünü protesto ettiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası başlayan etkinlikte kulüp üyeleri atlarına binip sosyal mesafe kurallarına göre konvoy oluşturup belde içinde gezerek İsrail aleyhine sloganlar atıp Filistin'i destekledi.

Yaklaşık yarım saat süren protestonun ardından kulüp üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Öte yandan, kulüp üyelerine kısıtlamadan dolayı evlerinde olan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden destek verdi.

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