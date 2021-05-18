Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın

Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.

DHA 18.05.2021, 17:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 17:16