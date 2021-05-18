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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın

'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın

'ın ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.

Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın
DHA

18.05.2021, 17:13 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 17:16

Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi.

Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.

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