Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi.
Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.Balıkesir'de orman yangını
Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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