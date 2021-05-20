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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

’ın ilçesinde biyokütle enerji santralinde 3 gün önce kontrol altına alınan yangın yer yer devam ediyor. Yangının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Afyon'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor
İHA

20.05.2021, 12:52

Özel bir şirkete ait enerji santralinde başlayan ve yaklaşık 60 dönümlük alanı etkileyen yangın 3. gününde de devam ediyor. İki numaralı sahada mısır silajı ve saman balyalarının bulunduğu alanda yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin gözetiminde sürüyor.

Alevlerin sona ermesinin ardından ise soğutma çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Yoğun dumanların çıkmaya devam ettiği bölgede yanan balyalardan zaman zaman da alevler yükseliyor. Yangının birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.



Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde yine yangın

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