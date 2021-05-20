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Kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ‘pelet’ diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

İHA 20.05.2021, 18:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 18:07