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Kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı

’ın ilçesinde ‘pelet’ diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Kalorifer yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı
İHA

20.05.2021, 18:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021, 18:07

Sultandağı ilçesinde bulunan ve kamışı sıkıştırarak kalorifer yakıtı üretilen özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Afyon'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangın 3. gününde de sürüyor

Yangının çıktığı yerin, Çay ilçesinde 3 gündür yangının devam ettiği biyokütle enerji santraline yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olması dikkat çekti.

Biyoyakıt üreten tesisin uzun yıllardır ilçede faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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