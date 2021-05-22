Türkiye’nin en büyük ikinci müzesi olacak! Kybele ana vatanında görücüyü çıkmak için gün sayıyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bittiğinde Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak olan Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi inşaatının hızla devam ettiğini kaydederek, "Müzemiz bittiğinde tarihi 9 bin yıl öncesine giden kentimizin eserlerini sergileyeceğimiz gibi aynı zamanda ana vatanı Afyonkarahisar olan Kybele heykelimizi de burada sergileyeceğiz" dedi.

Afyonkarahisar'da yapılmaya başlanan ve 2022 yılında tamamlanması hedeflenen yeni müze inşaatında çalışmalar devam ediyor. Kentte termal turizm bölgesi içerisinde kendine özgü mimarisiyle uluslararası nitelikteki müzelerde aranan gerekli bütün üniteleri içerisinde bulunduran yeni müze inşaatı, tamamlandığında sürekli ziyaret edilebilecek ve Türkiye'de ilk olarak en son teknolojiyle donatılacak. Müze 25 bin metrekare inşaat alanına sahip müze 3 kat ve 5 bloktan oluşuyor. Toplam da 55 bin 198 metrekare alan üzerine kurulan müze tamamlandığında Türkiye'nin ikinci büyük müzesi olacak. Yeni Müze Kompleksinin tamamlanmasıyla ülkemizin en fazla tarihi eser barındıran ilk 5 müzesinden biri olan mevcut Arkeoloji Müzesi'ndeki fiziki koşulların yetersizliği yüzünden sergilenemeyen eserler de sergilenerek ilimizin kültürel değerlerine katkıda bulunulacak.



MÜZENİN KENTİN YENİ SİMGESİ OLMASI BEKLENİYOR

Müzenin tamamlanması ile birlikte şu anda İstanbul'a getirilen, tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü olduğuna inanılan Kybele heykeli de, yaklaşık 60 yıl sonra doğduğu topraklar yani ana vatanı olan Afyonkarahisar'a geri dönecek ve bu müzede sergilenecek. Yeni müzenin Afyonkarahisar'a özellikle tanıtım noktasında büyük katkılar sağlaması beklenen müze kentin simgelerinden biri olması bekleniyor.





"İNŞAAT ÇOK HIZLI İLERLİYOR"

Devam eden müze inşaatı ile ilgili İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, bitirildiğinde Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi olacak inşaatta çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. Vali Çiçek, "Afyonkarahisar müzesi hem konum itibariyle hem de büyüklük ve görsel güzelliği açısından bitmesini dört gözle beklediğimiz ayrı bir turizme kültürel hayata tarihsel hayatımıza ayrı bir renk katacaktır. Sadece Afyonkarahisar'ın değil ülkemiz içinde çok önemli eserlerin olacağı bir merkez haline gelecektir. Bunun ihalesi yapıldı, çok kısa süre bir süre sonra önümüzdeki sene bu zamanlarda biz müzeyi açacağımızı ümit ediyoruz. İnşaat çok hızlı ilerliyor. Şuan inşaatın içerisinde 300- 400 kişi belki aynı anda çalışma içerisinde" dedi.



"MÜZEMİZİN BİTMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Vali Çiçek, açıklamasında müzenin içerisinde hem arkeolojik eserlerin hem Afyonkarahisar'a özgü bölümler olacağını belirtti. Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın büyük çabalarıyla ülkemize getiren Kybele heykelinin de anavatanını olan Afyonkarahisar'da yeni müze sayesinde sergilenebileceğini ifade eden Vali Çiçek, "Müzemizin bitmesini dört gözle bekliyoruz. İnşaatın bitmesi için sabırsızlanıyoruz özellikle Kybele heykelimizi orada sunmak için. Tarihsel anlamda zengin olduğumuz gibi aynı zamanda arkeolojik olarak da zengin bir kent olduğumuz biliniyor. Öyle zengin bir kentiz ki tarihsel anlamda geçmişimiz 8 -9 bin yıl öncesine gidiyor. Bu yüzden elimizde çok sayıda eser var. Müze bittiğinde Türkiye'deki en büyük 2. müze olacak. Bu anlamda da yurt genelinde ilk 3'te olacağız inşallah. Biz dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

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