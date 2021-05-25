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Haberler Afyonkarahisar 3 köyün etrafını obruklar sardı

3 köyün etrafını obruklar sardı

3 köyün etrafını obruklar sardı

25.5.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesine bağlı 3 köyün çevresinde ekili tarlalarda, son dönemde obruklar oluşmaya başladı. Sayısı 10'u bulan obrukların sonuncusu, 30 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde oldu. Bölge halkı, obruklar nedeniyle tedirgin olduklarını ve çözüm beklediklerini söyledi.
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