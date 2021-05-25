AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesine bağlı 3 köyün çevresinde ekili tarlalarda, son dönemde obruklar oluşmaya başladı. Sayısı 10'u bulan obrukların sonuncusu, 30 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde oldu. Bölge halkı, obruklar nedeniyle tedirgin olduklarını ve çözüm beklediklerini söyledi.
3 köyün etrafını obruklar sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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