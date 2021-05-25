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Engelli kadının bileziklerini gasp eden zanlılar tutuklandı

’in ilçesinde engelli kadını evinde darp edip bileziklerini gasp eden 2 kişi ile onlara gözcülük eden bir kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Engelli kadının bileziklerini gasp eden zanlılar tutuklandı
İHA

25.05.2021, 18:11

Olay, gece saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. İşitme ve konuşma engelli olan Münire Ş.'nin (68) evine giren 2 şüpheli kadını darp etti. Münire Ş.'nin boynuna ip bağlayan şüpheliler, kolundaki iki bileziği de alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis 89 kamerayı inceleyerek zanlıları Yalova'da yakaladı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü amansız takiple Yalova'da yakalanan 3 zanlı, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlılar F.E. (19), A.T. (20) ve F.A. (18) sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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