72 yaşındaki kadın boğularak can verdi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde denize giren 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan boğularak öldü. Akyarlar Mahallesi Bağla Sitesi'nde dün sabah saatlerinde evinden çıkarak denize giden 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan, deniz kenarında hareketsiz bulundu. Komşuları Aydoğan'ın yanına koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Aydoğan'ın öldüğünü tespit etti.
■ TUBA AYHAN
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