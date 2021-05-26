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Haberler Afyonkarahisar Anne öldü, kocası ve 4 çocuğu yaralandı

Anne öldü, kocası ve 4 çocuğu yaralandı

Anne öldü, kocası ve 4 çocuğu yaralandı

26.5.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Çay ilçesinde, önceki gece iddiaya göre hatalı sollama yapan hafif ticari araç, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan Necla Taş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlenirken, aynı araçtaki eşi Rüştü Taş ile çocukları Bahri Taş (24), Mehmet Taş (22), Fatma Nur Taş (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Necla Taş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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