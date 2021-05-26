Yasak aşk şüphesi öldürdü

Afyonkarahisar'da İsmet Dalkıran (25), karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir (25) ile tartıştı. Yaşanan arbede sırasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Çağrı Kandemir hastanede yaşamını yitirirken, İsmet Dalkıran ise bacağından yaralandı. Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesinde İsmet Dalkıran karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı Kandemir ile beldedeki bağ evi yolunda karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce olay yerine 03 UY 412 plakalı aracıyla gelen İsmet Dalkıran aracından aldığı av tüfeğiyle Çağrı Kandemir'e ateş etmeye kalkıştı. Bu sırada ikili arasında yaşanan arbedede av tüfeğinin ateş alması ile Kandemir göğsüne, Dalkıran ise bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

HASTANEYE YAKINLARI GÖTÜRDÜ

Olayı haber alıp gelen yakınları Çağrı Kandemir'i kendi imkanlarıyla Çobanlar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çağrı Kandemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmet Dalkıran ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Dalkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çağrı Kandemir'in cenazesi morga götürülürken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHSAN KARATAŞ