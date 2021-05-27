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’da vakalarında umutlandıran düşüş

'da koronavirüs (Covid19) pozitif vaka sayısı son açıklanan verilerek göre yüz binde 82,64’e düşerek yaklaşık 650 kişi olarak gerçekleşti. ile mücadele de büyük bir yol alan kentte geçtiğimiz nisan ayında 3 bine kadar yükselerek rekor kıran vaka sayıları açıklanan son verilere göre 650 kişiye kadar düştü.

Afyonkarahisar’da korona vakalarında umutlandıran düşüş
İHA

27.05.2021, 14:18

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı korona virüs haritasında Afyonkarahisar'daki korona virüs vaka sayısı ciddi anlamda düşüşe geçti. Kentte Covid-19 pozitif vaka sayısı, mayıs ayı başındaki oranlara göre yarıdan fazla azaldı.

Mayıs ayı başında bin 600 olarak vaka sayısı dün açıklanan vaka sayısına göre 650'lere kadar düştü. Kentteki 650'ye yakın vaka sayısının yaklaşık 50'sinin hastanede tedavi altında olduğu geri kalanların ise evlerinde karantina da oldukları belirtildi.

Koronavirüs vakalarının düşmesini umut verici olduğunu ifade eden vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulduğu müddetçe virüsün üstesinden gelinebileceğini belirttiler.

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