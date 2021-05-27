Kuyucu katil çark etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken, 10 Kasım günü 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan Cevdet-Zeliha Uysal (64) çiftinin cinayet şüphelisinin, kadının erkek kardeşi Bünyamin Altınay olduğu ortaya çıkmıştı. D

inar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Bünyamin Altınay'ın JASAT ekiplerine ifade veren eşi Nazire Altınay, "Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar" itirafını yapmıştı.

'TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM' DEMİŞTİ

Katil zanlısı Altınay ise ifadesinde "26 Ekim 2020 tarihinde ablam Zeliha ve eniştem Cevdet ile konuşmak için evlerine gittim. 2 bin lira yüzünden aramızda tartışma çıktı ve pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, cinayeti tek başıma işledim. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım" demişti. Alınan ifadelerin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili Zeliha Uysal'ın diğer ağabeyi Kadir Altınay başta olmak üzere 6 kişiyi gözaltına almıştı.

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Cinayetten tutuklu 3 zanlı, geçtiğimiz gün Dinar Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Cinayetin baş şüphelisi olan ve cinayeti tek başına işlediğini söyleyen Bünyamin Altınay, bu kez abla ve eniştesini kazayla öldürdüğünü söyleyerek ifadesini değiştirdi. Korkutmak için ateş ettiğini ancak eniştesi Cevdet'in başını eğdiği için kafasından vurulduğunu, eniştesinin arkasında olan ablasının da tüfekten çıkan saçmalarla yine kafasından vurularak öldüklerini söyledi. Cinayete yardım ettikleri öne sürülen diğer kardeş Kadir Altınay ve oğlu Özcan Altınay ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BU YALANA KİM İNANIR?

MAHKEME sonrası Hacer ve Abdullah Uysal kardeşler, duruşmada anne ile babasını öldürenlerin ifadelerini değiştirip yalan söylemelerine ve cinayete yardımdan tutuklu bulunan diğer dayıları Kadir ile oğlu Özcan'ın Altınay'ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Hacer Uysal, "Korkutmak için havaya ateş etmiş. Babam başını eğmiş önce babam vurulmuş, seken kurşunlar da anneme isabet etmiş. Buna kim inanır" dedi.

İHSAN KARATAŞ