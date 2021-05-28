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Haberler Afyonkarahisar Gençlerin eğlencesi uçurumda son buldu

Gençlerin eğlencesi uçurumda son buldu

’da 5 genç arkadaşın baraj gölü gezisi faciayla sonuçlandı. ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. ’in (23) hayatını kaybettiği feci kazada, 3’ü ağır 4 kişi de yaralandı

Gençlerin eğlencesi uçurumda son buldu

28.5.2021

Afyonkarahisar'da yakın arkadaş olan 5 gencin eğlenmek için çıktığı baraj gölü gezisi ölümle sonuçlandı. Otomobillerinin kontrolden çıkmasıyla uçurumdan yuvarlanan gençlerden şoför koltuğundaki Onur Adıgüzel yaşamını yitirdi, 4 genç de yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kaza, Çay ilçesi Tekke Mahallesi, baraj mevkiinde meydana geldi. Onur Adıgüzel yönetimindeki otomobil virajı alamayarak kontrolden çıktı. Otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi. Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Onur Adıgüzelin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Otomobilde bulunan Cemal Adıgüzel (24), Durmuş Adıgüzel (23), Mehmet Kenç (21) ve Fırat Aydemir'in (18) ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

Onur Adıgüzel'in cenazesi de ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı. Yaralılardan Cemal Adıgüzel, Mehmet Kenç ve Fırat Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZIM YÖRÜKÇE

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