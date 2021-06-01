AFYONKARAHİSAR'DA mermer yüklü TIR kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Feci kazada Ali Mermer (66) hayatını kaybederken sürücü oğlu İbrahim Mermer (23) ağır yaralandı. Afyonkarahisar-Konya karayolu, Karaaslan köyü yakınlarındaki kazada İbrahim Mermer'in direksiyon hakimiyetini yitirdiği 03 UV 338 plakalı TIR, yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarım arazisine devrildi.
Kurtarma ekiplerinin ağır yaralı olarak çıkardıkları baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Ali Mermer kurtarılamadı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Korkunç kazada baba öldü, oğlu ağır yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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