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Haberler Afyonkarahisar Korkunç kazada baba öldü, oğlu ağır yaralı

Korkunç kazada baba öldü, oğlu ağır yaralı

Korkunç kazada baba öldü, oğlu ağır yaralı

1.6.2021

AFYONKARAHİSAR'DA mermer yüklü TIR kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Feci kazada Ali Mermer (66) hayatını kaybederken sürücü oğlu İbrahim Mermer (23) ağır yaralandı. Afyonkarahisar-Konya karayolu, Karaaslan köyü yakınlarındaki kazada İbrahim Mermer'in direksiyon hakimiyetini yitirdiği 03 UV 338 plakalı TIR, yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarım arazisine devrildi.

Kurtarma ekiplerinin ağır yaralı olarak çıkardıkları baba-oğul hastaneye kaldırıldı. Ali Mermer kurtarılamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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