Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı 550’lere kadar düştü

Kentte korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre ciddi oranda azalışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 73,69'a inerek yaklaşık 550 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 550 olan korona virüs pozitif ya da temaslı kişilerin büyük çoğunluğun evlerinde karantina da oldukları 50'ye yakının ise hastanelerde tedavi altında oldukları öğrenildi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı!