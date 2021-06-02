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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı 550’lere kadar düştü

’da korona virüs vaka sayısı 550’lere kadar düştü

’nın açıkladığı korona virüs (Covit-19) vaka haritasına göre ’daki vaka sayısı yüz binde 73,69’a inerek yaklaşık 550 olarak gerçekleşti.

Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı 550’lere kadar düştü
İHA

02.06.2021, 14:50

Kentte korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftalara göre ciddi oranda azalışa geçti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre kentte vaka sayısı bu hafta yüz binde 73,69'a inerek yaklaşık 550 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 550 olan korona virüs pozitif ya da temaslı kişilerin büyük çoğunluğun evlerinde karantina da oldukları 50'ye yakının ise hastanelerde tedavi altında oldukları öğrenildi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

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