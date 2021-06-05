Afyonkarahisar’da LGS 10 bin 468 öğrenci ile 270 okulda yapılacak

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi açıklamalarda bulundu. Sınavın yarın saat 09.30'da başlayacağını ifade eden Yalçın, "6 Haziran Pazar günü saat 09.30'da başlayacak ve iki oturum halinde yapılacak. Sınav anında salgın hastalıkla ilgili önlemlerimizi aldık. Öğrencilerimiz sınava kendi okullarında girecekler, çeşitli mazeretlerinden dolayı farklı ilde sınava girecek öğrencilerin o illerin İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Sınav salonlarında sınav giriş belgeleri öğrencilerimizin sıralarına yerleştirildi. Öğrencilerimiz sınav binası, sınav salonu ve sıra numaraları gibi bilgileri e-okul sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Öğrencilerimiz okul bahçelerine rehber öğretmenleri eşliğinde alınarak sınav salonlarına yönlendirilecekler. Okul bahçesine yalnızca öğrenci ve sınav görevlileri alınacak, velilerimizin okul bahçelerine alınmalarına izin verilmeyecek. Sınıflarımızda öğrencilerimiz ve sınav görevlileri için yedek maske ve dezenfektanlar bulunacak. Korona virüs testi pozitif ya da riskli olan öğrencilerimiz ayrı salonlarda ya da ayrı binalarda sınava alınacak" dedi.



800 GÖREVLİ SINAVDA GÖREV ALACAK

Yalçın ayrıca, LGS'nin 10 bin 468 öğrencinin gireceğini ve sınavın 270 okulda yapılacağını belirtirken, sınava en fazla 4 bin 915 öğrencinin kent merkezinde gireceğini dile getirdi. Yalçın, sınavın en az 14 öğrenci ile Kızılören ilçesinde yapılacağını vurguladı.



Öte yandan, sınavda kent genelinde 800 görevli ve polisin görev alacağı öğrenildi.