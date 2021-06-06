Kontrolden çıkıp takla atan araçta can verdi

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Demirhüyük (61) hayatını kaybetti. Bolvadin istikametinden Çobanlar yönüne giden Ahmet Demirhüyük yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Demirhüyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Demirhüyük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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