Afyonkarahisar’da yerel seçimde kavga

YURT genelinde dün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapıldı. İstanbul'da 14 mahalleye sandık kurulurken yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde belediye başkanlığı seçimi vardı. Ancak seçimlerde kavga çıktı. İki adayın müşahitlerinin içeriye alınıp alınmadığı nedeniyle çıkan kavgada iki taraf birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan jandarma ekipleri biber gazı kullandı.