Güney beldesinde zafer AK Partili adayın oldu

DANIŞTAY kararı ile 7 yıl sonra köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 1830 seçmen belediye başkanını seçti. Oy sayımı sonrası, bin 21 oy alan (yüzde 63,9) AK Parti'nin adayı Erol Karabacak seçimden zaferle çıktı. Yapılan oylama sonucunda BBP'nin adayı Süleyman Çağlar ise 504 oy aldı. CHP'nin adayı 102 oy, Gelecek Partisi'nin adayı ise 17 oyda kaldı. Seçimde dikkat çeken bir başka parti ise TKP oldu. TKP adayı yapılan seçimde sadece tek 1 oy alabildi. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının aklına Şener Şen'in Züğürt Ağa filmindeki "Benim oy nereye gitti?" sahnesini getirdi.

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