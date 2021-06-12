  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nereden çıktı

29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nereden çıktı

'da 4 farklı suçtan hakkında 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan . (50), jandarmanın çiftliğe yaptığı baskında foseptikte yakalandı.

29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nereden çıktı
DHA

12.06.2021, 13:14

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 29,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat T.'nin, Sülün beldesindeki bir çiftlikte olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bir çiftliğe operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda Murat T. foseptikte saklandığı belirlendi. Dışarı çıkmamak için direnen Murat T., bir süre sonra ikna edildi.

Gözaltına alınan Murat T., işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nereden çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.