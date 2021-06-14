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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

’da gece geç saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Gök gürültülü sağanak yağış kentte yaklaşık 2 saat sürdü.

Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
İHA

14.06.2021, 08:44

Kent merkezi ile birlikte Şuhut ve Bolvadin ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu.

Çakan şimşekler ile birlikte gece gündüze dönerken, yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı.

Meteorolojinin kent için yaptığı tahminler doğru çıkarken, metrekareye ise yaklaşık 12 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Gök gürültülü sağanak yağış kentte yaklaşık 2 saat sürdü.

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