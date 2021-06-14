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Haberler Afyonkarahisar FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı

şüphelisi eski astsubay ’da yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay ’da yakalandı.

FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı
İHA

14.06.2021, 18:31

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısmında Jandarma Astsubay olarak görevliyken açığa alınan Oktay K., hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine şahsın Afyonkarahisar'da olduğunu tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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