  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da tedirgin eden görüntü! Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük

'da tedirgin eden görüntü! Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük

’ın ilçesindeki bir mahalle yolunda bilinmeyen nedenle 2,5 metre yarı çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Bu hafta içinde aynı bölgede farklı noktalarda da yaşanan göçükler ilçe sakinlerini tedirgin etmeye başladı.

Afyon'da tedirgin eden görüntü! Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük
İHA

17.06.2021, 12:59

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde yolu kullanmak isteyen vatandaşlar yolda göçük olduğun görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis hemen yolu ulaşıma kapatarak güvenlik gerekçesi ile geçişlere izin vermedi. Yapılan ilk tespitlerde göçüğün 2,5 metre yarı çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Göçüğün olduğu yerde içme suyu şebeke borusunun da zarar gördüğü gözlendi.



Veli Durmuş isimli mahalle sakini, bu hafta içerisinde bölgede üst üste yaşanan göçüklerin kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek konuyla ilgili araştırma yapılmasını istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon'da tedirgin eden görüntü! Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.