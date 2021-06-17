Afyon'da tedirgin eden görüntü! Yol ortasında oluşan 2,5 metre yarı çapındaki göçük

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde yolu kullanmak isteyen vatandaşlar yolda göçük olduğun görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis hemen yolu ulaşıma kapatarak güvenlik gerekçesi ile geçişlere izin vermedi. Yapılan ilk tespitlerde göçüğün 2,5 metre yarı çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Göçüğün olduğu yerde içme suyu şebeke borusunun da zarar gördüğü gözlendi.





Veli Durmuş isimli mahalle sakini, bu hafta içerisinde bölgede üst üste yaşanan göçüklerin kendilerini tedirgin ettiğini ifade ederek konuyla ilgili araştırma yapılmasını istedi.