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Haberler Afyonkarahisar Dev yarıklar halkı tedirgin etti

Dev yarıklar halkı tedirgin etti

1 kilometre uzunluğunda olan yarıkların derinliği yer yer 2 metreyi buluyor.

Dev yarıklar halkı tedirgin etti

17.6.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve derinliği 2 metreyi bulan yarık oluştu. Yöre halkını tedirgin eden yarıkların nasıl oluştuğuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yarıkların, bölgeden geçen fay hattından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Yarıkları gören vatandaşlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgede inceleme yaptı, iş makinalarıyla yollardaki yarıklar kapatıldı. Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin de bölgede inceleme yaptı. AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi. Benzer yarıkların önceki yıllarda da görüldüğü belirtildi.

■ ADEM ÜLKER

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