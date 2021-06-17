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Haberler Afyonkarahisar Yavru tilkiyi kuyudan itfaiye çıkardı

Yavru tilkiyi kuyudan itfaiye çıkardı

Yavru tilkiyi kuyudan itfaiye çıkardı

17.6.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde kurumuş su kuyusuna düşen yavru tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet Altınsoy tarlasını kontrole gittiğinde kuyuundan sesler geldiğini duydu. Kuyuda bir hayvanın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler kuyuya merdivenle indi. Tilkinin bedenine halat bağlayan ve çekme aparatı takan itfaiye erleri hayvanı yukarı çekerek çıkardı. Tilki ekipler tarafından doğaya salındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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