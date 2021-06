Afyonkarahisar'da Frigya Bisiklet Festivali başladı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anıtpark önünde düzenlenen festival açılışında yaptığı konuşmada, spor şehri Afyonkarahisar'da büyük bir organizasyona imza atıldığını söyledi. Etkinliğin Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel noktaların tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:



"Hükümetimiz de son zamanlarda bisiklet kullanımı ve bisiklet sporunun gelişmesi için büyük çaba sarf ediyor. Afyonkarahisar'da da bunun için farkındalık oluşturuyoruz. Bugün bu organizasyonda bisikletlilerimiz, şehrimizin tarihi sokaklarını gezecekler. Ardından da Frigya bölgesine geçecekler. İnşallah, etkinlik Afyonkarahisar'ın tanıtımına ve sporun gelişmesine katkı sağlayacak."





Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'da her hafta çok güzel organizasyonların yapıldığını vurgulayarak, bugün de Türkiye'nin her yerinden gelen bisikletseverlerin kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezeceğini ifade etti. Free Bisiklet Topluluğu Koordinatörü Birsen İnal de festivale Türkiye'nin her yerinden bisiklet tutkununun katıldığını belirterek, güzergah hakkında bilgi verdi.



"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" felsefesiyle yola çıktıklarını dile getiren İnal, "Bisiklet tutkunları doğayı ve kendini sever, çevreyi korur. Bisiklet benzin yakmaz, ekonomiktir ve cebini korur. Ayrıca, Frigya bize göre dünyanın sekizinci harikasıdır. Bölgede çok güzel tarihi mekanlar bulunuyor. Arkadaşlarımızla Afyonkarahisar'daki Frigya'yı keşfetmeye geldik." dedi.



Manisa'dan festivale katılan bisiklet tutkunu Özlem Şahin de bu tür etkinliklerin Türkiye'nin her yerinde yapılması gerektiğini ve ülkede daha sağlıklı bir gençlik oluşacağına dikkati çekti.



Kocaeli'den festivale katılan bisiklet tutkunu Gökhan Tülügün ise her yıl benzer festivallere katıldığını belirterek, herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Konuşmaların ardından alanda toplanan yaklaşık 250 bisikletli kent sokaklarında kısa bir tur attıktan sonra, İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne hareket etti.



Festival, pazar günü sona erecek.