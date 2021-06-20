Afyon'da feci kaza! Kavşakta iki otomobil çarpıştı

Kaza, kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 BS 176 plakalı otomobil kavşakta Murat T., yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobil ile çarpıştı. Murat T.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada sürücü Murat T., yan yatan aracından sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanın araç içerisinde sıkıştığını görünce AFAD ve itfaiyeden yardım istedi.





YARALANAN SÜRÜCÜNÜN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir müdahalenin ardından sürücü Murat T.'yi sıkıştığı yerden güçlükle çıkarabildi. Murat D., ardından ambulans ile kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre ilerideki özel bir hastaneye kaldırıldı. Murat T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.



Öte yandan, kazaya karışan 03 BS 176 plakalı otomobilin sürücüsünün ise kazanın hemen ardından olay yerinden firar ederken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.