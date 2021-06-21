Begüm ögretmen görme engellilerin ‘gözü’ oldu

AYDINLI görsel sanatlar öğretmeni Begüm Tosun Akın, hayatını görme engelli vatandaşlara adadı. Efeler ilçesinde yaşayan Akın, yıllardır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirerek görme engelli vatandaşlara seramik, heykel ve resim sanatı dersi vermeye başladı. Akın'ın gözetiminde görme engelli vatandaşlar, birbirinden farklı eserler yaparken sanat sayesinde hayata daha sıkı tutundular. Bir aile olduklarını belirten Akın, "Önceden dokunarak hafızalarına kaydetmiş oldukları nesnelerin figürlerini yapmaya başladılar. Sanat herkesi birleştirir, bir bütün yapar. Sanatın iyileştirici bir gücü var. Bunu herkesin tatması için elimden geleni yapacağım" dedi.

İHSAN KARATAŞ