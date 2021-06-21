Kavsakta iki otomobil çarpıstı: 1 agır yaralı

AFYONKARAHİSAR'DA kavşakta çarpışan iki otomobilden yan yatarak durabilen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, kent merkezindeki Turgut Özal Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kavşakta Murat T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Murat T'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada Murat T. yaralanırken, diğer sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.