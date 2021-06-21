  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Kavsakta iki otomobil çarpıstı: 1 agır yaralı

Kavsakta iki otomobil çarpıstı: 1 agır yaralı

Kavsakta iki otomobil çarpıstı: 1 agır yaralı

21.6.2021

AFYONKARAHİSAR'DA kavşakta çarpışan iki otomobilden yan yatarak durabilen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, kent merkezindeki Turgut Özal Caddesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil kavşakta Murat T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Murat T'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisi ile savrularak yol ortasında yan yatarak durabildi. Diğer araç ise kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çıktı. Kazada Murat T. yaralanırken, diğer sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kavsakta iki otomobil çarpıstı: 1 agır yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.