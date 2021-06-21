Yaylada rahatsızlanan adama AFAD yetişti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaylada rahatsızlanan ve arazi şartlarından dolayı mahsur kalan yaşlı adam, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ali Çay Yaylası'na çobanlarını ziyarete giden Mevlüt Akkuş (65), burada rahatsızlandı. Dik yamaç ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım sağlanamayan Akkuş'un yardımına AFAD yetişti. Sarp arazide AFAD ekiplerince alınan hasta, sağlık ekiplerinin yanına kadar sedyeyle taşındı. 112 ambulansına alınan Akkuş, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.