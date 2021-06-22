Afyonkarahisar’da 20 ev ve 10 ahırı sel bastı

Bayat ilçesinde bu akşam başlayan sağanak yağmur sonrası dereler taştı ve birçok ev ile ahır sel sularının altında kaldı. İlçe halkı ilk olarak kendi imkanları ile su altında kalan hayvanlarını kurtarırken Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş'in öncülüğüne ilçede tahliye çalışması başlatıldı.



Afyonkarahisar'dan AFAD ekiplerinin ve itfaiye ekiplerinin katıldı tahliye çalışmasında 20 ev ile 10 ahır tahliye edildi. Gece yarısına kadar süren tahliye çalışması sonrası ilçede herhangi bir can yada mal kaybının yaşanmadığı bildirilirken bazı vatandaşların tavuk ve horozlarının telef olduğu öğrenildi. Selden etkilenen vatandaşlar için Kaymakamlık tarafından çalışmalar sürüyor.





"YARALARI KISA SÜREDE SARACAĞIZ"

İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, "Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Tespit çalışmaları tam olarak bitince yaraları kısa sürede saracağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Hepimize geçmiş olsun, Allah böylesi bir afeti bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

20 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALDI

Olay, Kozvan Kuyucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinlerinden Ramazan Cengiz'in besihanesinin çatısı bölgede yaklaşık 2 saat boyunca yağan yağmurun ardından büyük gürültü ile çöktü. İçeride bulunan büyükbaş hayvanlar ise çöken çatının enkazında kaldı. Olayı gören köy sakinleri bir taraftan hayvanları çıkarmak için müdahalede bulunurken bir yandan da itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Ege’yi Haziran’da sel aldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile enkaza müdahale ederek çatının altında kalan 20 hayvanı çıkardı. Enkazdan kurtarılan ineklerden biri telef olurken, 2'sinin ise ayağı kırıldı.





"NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Köy sakinlerinden Ahmet İslam, yağışın çok şiddetli olduğunu ve çatının biranda büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade ederek, "Yoğun yağışlar nedeniyle köyümüzden Ramazan Cengiz'in besihanesi bir anda göçtü. Nasıl olduğunu anlayamadık. Çok gürültülü bir yağış vardı. Yağmura dayanamadığı için çatı bir anda göçtü. İçeride 1 tane ölmüş inek var. İki ayağı kırılmış inek var. Diğerlerinde çok şükür şuan için bir şey yok" dedi.