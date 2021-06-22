  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

'ın ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
AA

22.06.2021, 11:00

Afyonkarahisar'dan Antalya'ya giden A.G. idaresindeki 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün, Damlalı Boğazı mevkisinde elektrik aksamında arıza çıktı.

Otobüsü durduran sürücü, 25 yolcuyu eşyalarıyla tahliye etti. Tahliye sonrası yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yolcu otobüsü, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de saman deposunda yangın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.