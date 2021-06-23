20 büyükbaş hayvan çatının altında kaldı

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde aşırı yağışlar sonrası bir besihanenin çatısının çökmesi sonucu 20 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Ekipler iş makineleri ile enkaza müdahale ederek çatının altında kalan 20 hayvanı çıkardı. Enkazdan kurtarılan ineklerden biri telef olurken, 2'sinin ise ayağı kırıldı.

,■ MURAT ŞENBAKLAVACI