  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 20 büyükbaş hayvan çatının altında kaldı

20 büyükbaş hayvan çatının altında kaldı

20 büyükbaş hayvan çatının altında kaldı

23.6.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde aşırı yağışlar sonrası bir besihanenin çatısının çökmesi sonucu 20 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Ekipler iş makineleri ile enkaza müdahale ederek çatının altında kalan 20 hayvanı çıkardı. Enkazdan kurtarılan ineklerden biri telef olurken, 2'sinin ise ayağı kırıldı.

,■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

20 büyükbaş hayvan çatının altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.